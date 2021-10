Boston mette la freccia: i Rex Sox vedono le World Series

19-10-2021 07:11

I Boston Red Sox completano la rimonta sugli Houston Astros aggiudicandosi con largo margine gara 3 delle League Championship Series e vedendo vicino il pass per le World Series.

Dopo aver cominciato la serie di semifinale con una sconfitta seppur di misura (5-4) al termine di una gara molto combattuta, la squadra di Alex Cora è riuscita prima a fare il colpo al Minute Maid Park in gara 2, vincendo per 9-5, e poi a sfruttare l’approdo della serie al Fenway Park, trionfando per 12-3 e portandosi avanti per 2-1 nella serie.

Ora ai Red Sox basterà vincere gara 4 per conquistare una finale che manca dal 2018, anno dell’ultimo titolo vinto ai danni dei Los Angeles Dodgers. Ma Houston, che insegue la terza finale negli ultimi cinque anni, non si darà per vinto.

I giocatori di Dusty Baker dovranno però cambiare registro rispetto a una gara 3 nella quale non sono di fatto mai stati competitivi, pagando un gap piuttosto netto in termini di valide (11-5) e la pessima giornata dei singoli.

Per Boston invece spicca l’ottima giornata sul monte dei lanciatori per Eduardo Rodriguez, autore di ben sette fuoricampo.

OMNISPORT