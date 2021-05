Bottas: "Un buon inizio di weekend"

“Penso che sia stato un buon inizio, il feeling con la macchina non è stato male e questo è sempre un buon punto di partenza. Non ci sono stati grossi problemi di bilanciamento”. Così Vatteri Bottas ha commentato il secondo posto nelle prove libere del Gran Premio di Spagna alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. “Credo che con le gomme soft in ottica qualifiche avremo qualche problema nel bilanciamento tra anteriore e posteriore, i gap saranno comunque piccoli. Questo weekend abbiamo setup simile con Lewis. Praticamente lo stesso, credo. In questa pista abbiamo una comprensione piuttosto ottimale di quello che è necessario. Stasera faremo le solite cose, cercando di ottimizzare l’assetto nel modo migliore per il resto del weekend. Ogni centesimo di secondo ci aiuterà, anche in qualifica”.

OMNISPORT | 07-05-2021 17:09