La Roma saluta l'attaccante figlio d'arte: negli ultimi tre anni ha giocato con Lipsia, Nizza e Valencia.

23-06-2023 22:15

La Roma ha trovato un accordo con il Bournemouth per la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert: l’attaccante con la maglia giallorossa ha collezionato 68 presenze e segnato 9 reti tra il 2018 e il 2020, prima di indossare le magliie di Lipsia, Nizza e Valencia.

L’ad del Bournemouth, Neill Blake, gli dà così il benvenuto: “Siamo lieti di aver fatto di Justin il primo acquisto stagionale. Era ambito da numerosi club in tutta Europa e il suo arrivo è un segno della sua ambizione, che è pari alla nostra. Justin è un attaccante entusiasmante e versatile che vede la porta. Ha velocità, gioca diretto e ha alte qualità tecniche. Non vediamo l’ora di lavorare con Justin, un giocatore che sarà una grande aggiunta per la squadra”.