Boxe, la leggenda di Muhammad Ali continua: debutta il nipote

La leggenda di Muhammad Ali continuerà con Nico Ali Walsh, il nipote del pugile considerato da molti come il più grande di sempre. Il ragazzo ha appena 21 anni e sabato debutterà da professionista sul ring dell’Hard Rock Café di Tulsa.

Queste le dichiarazioni di Nico Ali riportate da La Repubblica: “La mia famiglia è molto religiosa e io sono musulmano, proprio come lo era mio nonno. Sono cresciuto nelle regole che lui ci ha tramandato attraverso mia madre. Sono un ragazzo serio che si impegna quando c’è da conseguire un risultato, e credo che fare boxe sia il mio destino e sono nato per farla. Il mio mito? Mio nonno”.

Mamma Rasheda era piuttosto contraria sul fatto che il figlio seguisse la strada di nonno Muhammad, ma alla fine ha vinto la passione: “La scintilla fra me e la boxe è scoccata nel 2012, quando il mondo intero ha celebrato i 70 anni della nascita di mio nonno. In quei giorni in cui tutto il mondo parlava di lui ho capito che dovevo essere pugile. Prima di allora Ali per me era solo il mio amato nonno”.

Nico adesso è pronto per il debutto da “pro”: “Se posso farlo in una riunione importante è grazie a mio zio, che mi fa anche da manager, Mike Joyce che ha buoni rapporti con Bob Arum e il resto è venuto da solo. Sono orgoglioso di combattere con i colori della Top Rank”.

OMNISPORT | 12-08-2021 09:01