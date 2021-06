Boxe, Vianello resta imbattuto e punta più in alto

Il Legionario Guido Vianello ha demolito Marlon Williams sabato sera, vincendo il match al secondo round. Il 27enne pugile romano (8-0-1) resta imbattuto dopo aver preparato l’incontro nei minimi dettagli: “Dopo 8 mesi dall’ultimo incontro ci siamo trovati via via di fronte a varie defezioni per questo match. Fortunatamente – racconta 3 giorni dopo la vittoria – alla fine l’incontro c’è stato. Ero prontissimo. Da subito ho lavorato sferrando costanti jab sinistri per cercare la misura ed aprirmi la strada al colpo successivo, ovvero il diretto destro. Fin dal primo round ho fatto molto pressing con le gambe per portare alle corde Williams. È andato anche tre volte al tappeto”.

“Per questo match ho modificato la programmazione degli allenamenti: dopo aver vissuto tutto il 2020 a Las Vegas, ho capito che per migliorare dovevo andare altrove. Quindi sono andato ad allenarmi per la prima parte della preparazione a Pomezia con Simone D’Alessandri alla Phoenix Gym. Per la fase di sparring, invece, mi sono trasferito per un mese e mezzo a Londra e le successive tre settimane sono partito per gli Usa e completare il lavoro. Questo è l’ultimo match da 4/6 round- conclude Vianello -. Il prossimo incontro è programmato per dopo l’estate e sarà sulla lunghezza delle otto riprese. A fine anno salirò sulle 10”.

OMNISPORT | 29-06-2021 18:21