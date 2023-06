Branchini allontana l'Arabia: “Allegri ha sposato il progetto Juve”

Il procuratore dell'allenatore livornese sulla proposta pervenuta dall'Arabia: “Credo che la situazione non sia cambiata”

10-06-2023 13:47

Neanche i petroldollari dell’Arabia Saudita scuotono Massimiliano Allegri, a sentire il suo agente Giovanni Branchini, che ha parlato a Sky Sport: “Offerte arabe per Allegri? Non credo sia cambiato molto, penso che sia coinvolto nel progetto della Juve, un progetto molto complicato, ma che ha sposato. Non penso possa succedere niente di clamoroso, credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società”.

Un grande club saudita, a quanto pare, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta tripla rispetto a quanto percepisce Allegri alla Juventus. Ci dovrebbe essere un summit a Montecarlo.