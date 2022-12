Brasile, per la panchina spunta ora anche Mourinho

11-12-2022 21:01

Il Brasile sperava di vincere in Qatar il sesto titolo mondiale a 20 anni esatti dall’ultimo conquistato. Ma come quattro anni fa in Russia, i verdeoro sono usciti ai quarti di finale. Questa volta dopo la sconfitta ai rigori con la Croazia sono arrivate le dimissioni di Tite e la caccia al sostituto è partita.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono ora diversi nomi in lizza per la panchina della nazionale brasiliana. Tra i possibili candidati c’è Luis Enrique, che ha da poco lasciato la Spagna, ma anche a sorpresa José Mourinho. La situazione del portoghese alla Roma non è molto semplice al momento e potrebbe esserci così un clamoroso ribaltone.