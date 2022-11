28-11-2022 17:35

Come se non fosse abbastanza la tensione determinata dal forfait di Neymar, ecco che si aggiunge l’imprevedibile alla vigilia di Brasile-Svizzera, terza gara in programma lunedì 28 novembre: secondo quanto emerso dai social, il pullman della Svizzera si è schiantato contro l’auto della polizia locale, prima dell’incontro in calendario proprio oggi contro i sudamericani.

Incidente tra il pullman della Svizzera e auto polizia

Un avvenimento che, fortunatamente per le persone coinvolte nel sinistro tra l’autobus utilizzato per il trasferimento dei giocatori elvetici e lo staff, non registra delle conseguenze importanti ma solo paura, spavento e qualche accertamento di prassi per i sinistri stradali e che, infatti, non ha interferito con il programma del Mondiale e con la stessa gara prevista allo Stadio 974 di Doha, tra Brasile e Svizzera.

Dai video circolati sui social, girati nel tragitto che va dalla struttura che ospita i giocatori all’impianto si nota un certo rallentamento del traffico con uno stop dovuto all’urto in cui l’auto della polizia di scorta al pullman ha avuto la peggio.

Come stanno i giocatori della Svizzera

I timori che i giocatori e lo staff a bordo avessero subito infortuni sono stati rapidamente fugati, dopo che l’intera squadra è arrivata allo Stadio 974 per la sfida del Gruppo G contro il Brasile.

La velocità ridotta del pullman ha sicuramente evitato che lo scontro, accidentale con l’auto della polizia, potesse avere serie conseguenze a livello fisico; diversa valutazione andrebbe effettuata, al contrario, sull’impatto psicologico che un simile accadimento potrebbe avere sui calciatori pronti ad entrare in campo, per disputare una delle gare più importanti in calendario di questa giornata che vedrà out l’atteso Neymar, a causa dell’infortunio alla caviglia riportato in partita. In palio ci sono gli ottavi.

A ogni squadra in competizione viene offerta una scorta con al seguito la polizia, come misura di sicurezza cruciale per ogni partita, ma i giocatori e lo staff della Svizzera si sono misurati con una situazione a dir poco insolita.

La situazione della Svizzera e del Brasile

Entrambe le squadre hanno vinto le prime partite, con la Svizzera che ha battuto il Camerun 1-0 grazie a un gol di Embolo, mentre il Brasile ha sconfitto una solida Serbia 2-0 con due gol di Richarlison, uno dei giocatori più interessanti del Mondiale e la cui qualità rischiava di essere messa in ombra proprio dai compagni di reparto.

Gli svizzeri sono stati eliminati dalla Coppa del Mondo 2018 agli ottavi di finale, ma in Qatar potrebbero rivelarsi una delle sorprese di questa edizione del Mondiale.

VIRGILIO SPORT