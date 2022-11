Qatar 2022, Brasile-Svizzera: le formazioni ufficiali

28-11-2022 16:25

Quasi tutto pronto per la sfida clou del gruppo G (anche se Serbia e Camerun hanno letteralmente dato spettacolo alle 11 ora italiana), si affronteranno le compagini vincitrici del primo turno.

Il Brasile di Tite dovrà fare a meno dell’infortunato Neymar, al suo posto, come preannunciato ampiamente in anticipo dallo stesso Tite, nonostante le parole spese da Casemiro per l’ex compagno al Real Madrid, Rodrygo: quest’ultimo partirà dalla panchina.

Yakin invece conferma l’undici che ha battuto il Camerun con la sola promozione di Rieder al posto di Shaquiri.

Queste le scelte dei due allenatori:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; E. Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Richarlison. CT: Tite.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.