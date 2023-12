Brasile, tragedia in campo: il 21enne Caio Henrique muore colpito da fulmine, 5 feriti gravi

Il Brasile piange Caio Henrique, giocatore di 21 anni ucciso da un fulmine mentre era in campo per una partita calcio amatoriale. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo

12-12-2023 11:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Tragedia in Brasile: un calciatore di 21 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita di calcio amatoriale nello stato del Paraná. Trasportato in ospedale, Caio Henrique è morto poco dopo. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo grave.

Brasile in lutto: un fulmine uccide un calciatore di 21 anni

L’incidente è avvenuto nel corso della partita tra l’Unidos de Santo Antonio da Platina, club in cui militava il 21enne Caio Henrique, e l’Uniao Japirense, valevole per la Coppa Regionale di calcio amatoriale della regione di Japira, nello stato del Paraná. La pioggia incessante non ha impedito lo svolgimento del match presso lo stadio José Eleutério da Silva, fino a quando un fulmine non ha colpito Henrique, ferendo altre cinque persone, attualmente ricoverato in condizioni gravi. “Pioveva molto, ma si poteva giocare. A un certo punto il cielo si è oscurato, poi, quando la situazione sembrava in miglioramento, è caduto il fulmine” ha raccontato il ds Marcos Noveli Ferreira.

I soccorsi e la morte in ospedale: troppo gravi le ferite riportate

Nel momento in cui il fulmine si è abbattuto sul terreno di gioco colpendo Caio Henrique, anche i calciatori che si trovavano in quella zona del campo sono caduti. Sul posto non c’era un’ambulanza, ma i presenti fanno sapere che i soccorsi sono stati comunque molto rapidi. Trasportato all’ospedale Santo Antonio de Platina, per il giovane calciatore non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate in seguito alla scarica del fulmine erano troppo gravi ed è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Tutto il Brasile piange la sua scomparsa.

Brasile sotto shock dopo la tragedia costata la vita a Caio Henrique

In queste ore non si contano i messaggi social per il calciatore dell’Unidos de Santo Antonio da Platina. La Prefettura di Japira ha diffuso una nota di cordoglio ricordando che Caio Henrique aveva iniziato la sua carriera nelle scuole calcio della città. E anche l’União Japirense ha voluto mostrare la propria vicinanza definendo il 21enne un “atleta esemplare”. Intanto dal Comune di Santo Antônio da Platina fanno sapere che “si sta facendo ogni sforzo possibile affinché gli altri giocatori colpiti ricevano le migliori cure possibili”.