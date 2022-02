La Fruhvirtova a 14 anni vince torneo da 25mila dollari in Argentina

07-02-2022 15:04

Incredibile ma vero. La giovanissima Brenda Fruhvirtova, è stata capace di conquistare un torneo ITF da 25mila dollari in quel di Tucuman (Argentina) a soli 14 anni di età.

La giovanissima tennista ceca ha compiuto questo traguardo a seguito del successo per 6-3, 6-3 sulla brasiliana Carolina Alves, di ben undici anni più anziana di lei.

Non è però la prima volta che Brenda fa parlare di sè visto che ha già in archivio dei record. Nel 2018, a soli dieci anni, si è imposta nell’Eddie Herr tournament, gareggiando con tenniste del 2005, mentre nel 2020 ha sconfitto la professionista Katerina Siniakova in un’esibizione, prendendo parte all’Ultimate Tennis Showdown, dove ha condiviso il campo con Alizè Cornet.

OMNISPORT