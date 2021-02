Brescia, Cellino esonera Dionigi

“Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Davide Dionigi”: il presidente del Brescia Massimo Cellino ha deciso di esonerare Davide Dionigi dopo la sconfitta contro l’Ascoli, la quarta consecutiva in Serie B.

Per il patron delle Rondinelle è il decimo esonero in tre anni e mezzo, e il quarto dall’inizio della stagione. Ancora non si conosce il nome del sostituto: sabato in panchina contro il Cittadella andrà il collaboratore tecnico Daniele Gastaldello.

OMNISPORT | 03-02-2021 21:23