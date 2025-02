Sestriere, Brignone è gigante: arriva il record di vittorie. Goggia, rimonta da sogno con l’artiglio di Rose Villain

La valdostana firma la doppietta in gigante al Sestriere con una seconda manche che la vede recuperare dalla quarta alla vittoria. La Coppa del Mondo è nel mirino ed è il successo numero 7. Super rimonta di Goggia, delusione Bassino

Ancora Federica Brignone. Dopo la vittoria nella gara di ieri, la valdostana firma uno straordinario bis conquistando il successo anche nel secondo gigante del Sestriere. In una gara che vede Sofia Goggia al quarto posto dopo una splendida rimonta nella seconda manche e ancora una volta la delusione per Marta Bassino che esce di scena nella seconda discesa.

Brignone è più forte dell’influenza

La vittoria ai Mondiali di Saalbach era il viatico perfetto per tornare in Coppa del Mondo per due giganti da aggredire. Ma nei giorni prima delle gare del Sestriere a rovinare tutto ci pensa una brutta influenza che colpisce Federica Brignone. Ma il momento magico della Tigre è più forte di tutto e in Piemonte arriva una clamorosa doppietta. L’azzurra è protagonista di una buona prima manche dove però a emergere è soprattutto il talento della neozelandese Robinson e arriva un buon quarto tempo.

Nella seconda al comando c’è una strepitosa Sofia Goggia ma Federica ancora una volta disegna la prestazione perfetta e dal quarto posto rifila distacchi pesantissimi a tutte (ad eccezione della bergamasca che ha il secondo tempo di manche a 11 centesimi). E’ la vittoria numero 7 in stagione per Federica che eguaglia così il suo record personale con ancora tante gare da disputare (4 vittorie in gigante, 2 in discesa e 1 in SuperG). Aumenta il vantaggio in Coppa del Mondo sulla prima inseguitrice Lara Guy-Behrami e le speranze di alzare al cielo il trofeo più prestigioso.

“La seconda manche è stato qualcosa di incredibile, ho sentito il tifo dalla prima porta fino al traguardo. Ci tenevo tanto a fare bene”, dice ai microfoni Rai dove parla anche della possibilità di essere portabandiera a Milano-Cortina. “Ne riparleremo, ho risposto a una domanda dicendo che sì mi piacerebbe esserlo. Ma adesso devo pensare alle gare e a fine stagione ne parleremo con calma”.

Goggia con l’artiglio di Rose Villain

Una prima manche da mettere al sicuro per evitare un’uscita. Un piccolo errore che la manda in 17esima posizione. Ma Sofia Goggia ha costruito la sua gara da lontano, anche da quella mezza deludente del venerdì. Nella seconda mette giù una prestazione incredibile con l’ultima parte della sua prova dal muro in giù che è da capolavoro. Rimonta 13 posizioni e chiude solo a un passo dal podio con il quarto posto.

Esultanza a fine gara con il balletto di Rose Villain sulle note di “Fuorilegge” a Sanremo: “Posso immaginare l’esultanza di mio padre anche se non l’ho visto, penso di aver sciato bene soprattutto nella seconda parte del tracciato. Anche la prima era andata bene ma c’era stato un errore nella parte bassa. Da un lato bellissimo, dall’altro spiace quanto arrivi quarta. Il distacco dalla prima ero troppo. Ma sono molto contenta di questa seconda, ho sentito bene i miei sci. Credo che sia uno dei migliori risultati degli ultimi anni in gigante e complimenti a Federica che sta vivendo un momento magico. L’artiglio di Fuorilegge si fa così”.

L’emozione di Deborah Compagnoni

Il pubblico del Sestriere è in estasi quando termina la prestazione di Federica Brignone e tra i tifosi ce n’è anche una di eccezione come Deborah Compagnoni che ai microfoni Rai non nasconde la sua emozione: “Federica è veramente fantastica, eccezionale. Se lo merita davvero perché ha tecnica e coraggio. Ha fatto una grandissima gara e sta facendo una stagione splendida. Bravissima anche Sofia, una squadra bellissima”.

