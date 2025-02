Sci, allarme Brignone prima del gigante: "Arrivo al Sestriere da larva, mi sono ammalata dopo i Mondiali"

Prima del gigante e della sfida a Gut-Behrami la fuoriclasse valdostana pubblica una storia Instagram preoccupante: "Non sono al top, ma ce la metterò tutta".

Si gioca la Coppa del Mondo tra le nevi di casa, ma non è al top. Anzi, con la sua storia Instagram ha allarmato tutti: tifosi, appassionati, addetti ai lavori. Federica Brignone ha dovuto fare i conti con l’influenza dopo i Mondiali di Saalbach. E si è presentata al Sestriere, dove nel fine settimana sulla pista Kandahar sono in programma due giganti (uno è il recupero di quello non disputato a dicembre in Canada, al Mont Tremblant) e uno slalom, in condizioni non ottimali. Anzi, per usare una sua espressione, in questo momento Fede è ridotta a “una larva”.

Coppa del Mondo sci, lo sprint tra Brignone e Gut-Behrami

Settanta i punti di vantaggio della fuoriclasse valdostana su Lara Gut-Behrami nella classifica generale di Coppa del Mondo. Un piccolo tesoretto da far fruttare in vista del rush finale. Peccato che Brignone non sia al meglio. L’ha confidato in prima persona al sito della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali: “Mi sono ammalata subito dopo il gigante dei Mondiali e oggi è il primo giorno che esco di casa. La condizione non è certamente al top, ma tengo veramente tanto a gareggiare davanti ai tifosi italiani“.

Federica Brignone, la storia Instagram che allarma i tifosi

Dopo l’intervista “ufficiale”, la storia diffusa su Instagram. Con tanto di respiratore sul naso a offrire un quadro – se possibile – ancor più preoccupante. La didascalia scelta da Federica? “Sono arrivata a Sestriere, ma ci arrivo da sei giorni da larva in casa e quindi non come avrei voluto! Ma sono qui e cercherò di mettere tutte le energie per le quattro manche e proverò a fare il massimo! Un grazie a tutti quelli che saranno qui a tirarci”. Insomma, Brignone forse barcolla ma di certo non molla.

Gigante Sestriere, la carica di Sofia Goggia e Marta Bassino

Oltre a super Fede, le speranze degli sportivi italiani sono riposte soprattutto su Sofia Goggia e Marta Bassino. “Mi sono allenata bene in questi giorni, sono molto concentrata per affrontare al meglio questi due giganti, sento che posso ottenere nuovamente buoni piazzamenti anche in questa specialità”, l’auspicio della bergamasca. “È sempre bello tornare a gareggiare in Italia, oltretutto se si tratta della gara più vicina a casa”, le parole di Bassino. “Abbiamo fatto due giorni di allenamento sulla pista vicina a quella di gara, sono fiduciosa, ho fatto un percorso di crescita in gigante, non sono ancora al 100% ma un pezzo alla volta posso avvicinarmi”. Appuntamento alle 10.30 per la prima manche. Diretta Rai, Eurosport e live su Virgilio Sport.