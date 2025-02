Sci alpino, a Sestriere il momento della verità per Brignone: Goggia si allena a La Thuile e lancia la sfida alla Tigre

L’Italia di sci alpino femminile riparte dal fine settimana di Sestriere dove sono in programma due giganti e uno slalom: per Federica Brignone occasione fondamentale in ottica Coppa del Mondo

Un weekend che potrà dire moltissimo quello che vedrà il Sestriere come protagonista. Dopo i Mondiali ritorna la Coppa del Mondo e ovviamente nei due giganti che aprono il fine settimana tutta l’attenzione sarà puntata sulla campionessa iridata Federica Brignone, che ricomincia la caccia al trofeo più prestigioso.

Brignone, a Sestriere è l’ora della verità

Potrebbe essere un fine settimana decisivo per Federica Brignone e per le sue speranze di provare a conquistare la Coppa del Mondo. L’atleta valdostana arriva all’appuntamento di Sestriere sulle ali dell’entusiasmo dopo l’oro conquistato nel gigante Mondiale di Saalbach. Ma ora bisogna ripartire anche in Coppa del Mondo, nella sua disciplina che quest’anno l’ha vista sulle “montagne russe”. Sei le gare disputate fino a questo momento: tre vittorie per l’azzurro (una appunto ai Mondiali) ma anche tre “DNF”, gare non finite.

Tanti i punti lasciati per strada ma ora a Sestriere non si può sbagliare. La sfida con Lara Gut-Behrami che in questo momento rappresenta l’avversaria principale per la Coppa del Mondo entra nel vivo e il doppio appuntamento in gigante (si recupera la gara cancellata a Tremblant) potrebbe essere già decisivo per le sorti della stagione dell’azzurra.

Goggia, gli allenamenti a La Thuile

Prima c’è il Sestriere ma Sofia Goggia sembra guardare già al futuro. Il ritorno alle competizioni è stato forse anche meglio del previsto per la bergamasca che però ha avuto anche qualche piccola delusione nell’ultimo periodo. I Mondiali non sono andati secondo le aspettative e dal gigante per il momento sono arrivati solo passi falsi come quello di Saalbach. L’azzurra sembra intenzionata a concentrarsi soprattutto sulle gare di velocità e per questo insieme alle compagne di nazionale ha avuto alcuni giorni di allenamento a La Thuile, in Valle d’Aosta.

La località italiana ospiterà due gare (una discesa e un SuperG) il 14 e il 15 marzo ma in quel weekend potrebbe essere recuperato anche il SuperG cancellato a St. Moritz. Un superweend di velocità che ha spinto Sofia Goggia, insieme alle compagne Bassino, Curtoni, Pirovano, Melesi e altre a concentrarsi negli allenamenti proprio in quella località. L’obiettivo è quello di provare a dare l’assalto alla coppa di specialità in discesa libera che ora vede Brignone al comando.

Bassino vuole uscire dalla crisi, le azzurre al via

L’appuntamento di Sestriere rappresenta un appuntamento importante anche per il resto della squadra azzurra. Marta Bassino sta vivendo una stagione molto complicata come hanno dimostrato le lacrime di Saalbach e sulle nevi italiane vuole provare a invertire la tendenza. Ai nastri di partenza dei due giganti ci saranno oltre a lei, Goggia e Brignone altre 8 azzurre: Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Alessia Guerinoni e il ritorno in Coppa del Mondo di Sophie Mathiou.