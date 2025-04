Brignone, l’infortunio è gravissimo: frattura di tibia e perone. Milano-Cortina è a rischio e sui social arrivano le accuse

La vincitrice della Coppa del Mondo ha riportato la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. L’accusa dei social: “Perché partecipare agli Assoluti”

Una stagione perfetta, un finale da incubo. Federica Brignone passa dalla gioia sfrenata per una Coppa del Mondo che l’ha vista come assoluta dominatrice a una situazione di quasi disperazione con la caduta e il conseguente infortunio agli Assoluti di Val di Fassa. Stavolta il gigante è stato contro di lei.

Le condizioni di Brignone

L’aggiornamento che nessuno avrebbe voluto leggere sulle condizioni di Federica Brignone arriva dalla FISI che rivela che la prima TAC ha confermato tutti i più nefasti sospetti: frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra dopo la bruttissima caduta ai campionati assoluti. La campionessa italiana si è sottoposta ai primi accertamenti presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. La Commissione medica della federazione sta seguendo l’evolversi della situazione e ha già disposto il trasferimento presso la clinica “La Madonnina” di Milano dove saranno completati gli esami e sarà effettuato anche l’intervento chirurgico.

Milano-Cortina a rischio: i tempi di recupero

Difficile pensare già da oggi quali possano essere i tempi di recupero per Federica Brignone. Ma l’infortunio subito in Val di Fassa è di quelli molto gravi e riuscire a recuperare non sarà per nulla semplice. La prima parte della prossima stagione potrebbe essere già sfumata con l’azzurra che di certo non è nelle condizioni di difendere la Coppa del Mondo appena conquistata ma sono a rischio anche le Olimpiadi di Milano-Cortina. La frattura di tibia e perone comporta di solito uno stop molto lungo e poi una riabilitazione ancora più lunga. Con meno di un anno di distanza dalle Olimpiadi invernali italiane, la presenza in gara della Tigre Valdostana sarebbe un vero e proprio miracolo.

L’accusa dei social

Lo sci alpino è uno degli sport che espone maggiormente a rischi dal punto di vista degli infortuni. Lo sa bene Sofia Goggia che nel corso della carriera ha spesso dovuto fare i conti con tantissimi problemi fisici. Ma lo sanno tutte le protagoniste e i protagonisti di questo mondo. Quest’anno è stato particolarmente funesto per la leggendaria Mikaela Shiffrin che a seguito di una caduta ha dovuto rinunciare a una grossa porzione della stagione venendo di fatto tagliata fuori dalla possibilità di combattere per la Coppa del mondo generale.

E proprio per la componente rischio che ogni gara porta con sè, ora arrivano anche le prime accuse da parte dei tifosi della sciatrice valdostana. La decisione di prendere parte ai campionati assoluti fa parte della sua storia e del suo modo di interpretare lo sport che ama. Ma col segno di poi si è rivelato anche un rischio enorme. A 34 anni Federica si trova di fronte a una montagna da scalare, per una gara che forse ha affrontato, al termine di una stagione lunghissima e piena di impegni, senza la necessaria lucidità.