Assoluti, Brignone butta via il titolo in gigante: cade nella seconda manche, fa festa Ilaria Ghisalberti

Sorpresona sulla Mediolanum dell'Alpe di Lusia: Federica esce nella seconda manche e consegna il titolo a Ilaria Ghisalberti. Della Mea e Zenere sul podio. Franzoni vince il SuperG maschile

Succede anche alle migliori, ma questa è una di quelle notizie che fa davvero clamore: Federica Brignone ha commesso un errore nella seconda manche dello slalom gigante dei campionati italiani in corso di svolgimento in Val di Fassa, e ha dovuto cedere il passo alla giovane Ilaria Ghisalberti, che a sorpresa s’è presa la medaglia d’oro e il titolo nazionale, potendo raccontare un giorno a figli e nipoti di aver messo i propri sci davanti a quelli della dominatrice della stagione 2024-25 di Coppa del Mondo, nonché oro ai mondiali di Saalbach. Sul podio anche Lara Della Mea e Asja Zenere, lontane dalle migliori Bassino e Collomb.

Un errore pagato a caro prezzo: domani c’è il SuperG

Federica in realtà non aveva fatto il vuoto nel corso della prima manche, come qualcuno si sarebbe voluto aspettare: ha fatto registrare il miglior crono, ma con appena 17 centesimi di vantaggio su Ghisalberti e 46 su Della Mea, costretta dunque a cercare un tempo di tutto rispetto nella seconda per non rischiare di scivolare dietro le due compagne di nazionale.

Ghisalberti peraltro ha contribuito a metterle un po’ di pressione facendo registrare il miglior tempo nella seconda manche, e dunque la prima piazza provvisoria che poi, dopo l’errore della tigre di La Salle, s’è trasformata anche nella piazza che le ha regalato il titolo italiano.

Brignone è incappata in una scivolata dopo che nel primo intermedio aveva incrementato di ulteriori 17 centesimi il vantaggio sulla più giovane avversaria, di fatto gettando alle ortiche la possibilità di confermarsi sul gradino più alto del podio dopo il successo ottenuto lo scorso anno. Adesso le resta soltanto il supergigante di domani per provare a centrare un’ultima vittoria in questa che resterà comunque una stagione da record: sabato gareggerà anche in slalom, ma più per il piacere di godersi un’ultima gara che per puntare realmente a una medaglia.