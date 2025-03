Gigante Are, Brignone non si nasconde ma c’è un timore. Le 200 di Goggia che fa un’ammissione: “Fede fa paura”

Sulla pista svedese l’Italia continua a puntare sulla coppia formata da Brignone e Goggia: la valdostana scenderà con il primo pettorale su una neve tutta da decifrare, la bergamasca ammette un po’ di stanchezza

Un gigante che potrebbe dire già moltissimo in ottica Coppa del Mondo. Il circo bianco femminile si sposta ad Are per un gigante e uno slalom che in Italia saranno seguiti con grande attenzione. Inutile nascondersi sul fatto che sarà la gara di domani, il gigante, quello che accende maggiormente la passione con la presenza di Federica Brignone e Sofia Goggia.

Brignone: “Pista che adoro ma…”

C’è grande attesa per Federica Brignone in vista del gigante in programma ad Are. L’azzurra è reduce da una serie di successi in fila, con l’oro ai Mondiali di Saalbach e la doppietta in gigante al Sestriere. In questo momento l’azzurra sembra in uno stato di grazia ma deve mantenere la concentrazione per continuare a macinare punti per la Coppa del Mondo. Le condizioni di Are potranno essere complicate e il pettorale numero 1 non l’aiuterà di certo visto che di fatto farà da riferimento per tutte le altre.

“E’ una pista che mi è sempre piaciuta tanto – ha detto alla Fisi – sarà un gigante tutto da spingere con tante variazioni ma dove non si frena quasi mai. Negli ultimi anni abbiamo trovato neve calda, al momento gli organizzatori hanno salato e le condizioni non sono le migliori. Spero so che non ci sia vento”.

Goggia fa 200: “La stanchezza si fa sentire”

Chi vuole provare a salire sul podio in gigante è Sofia Goggia che in questa stagione ha sofferto un po’ nella disciplina più tecnica, con alcune uscite di scena e qualche fiammata di altissimo livello. Per la bergamasca quella di Are sarà la gara numero 200 in Coppa del Mondo, un traguardo che proverà sicuramente a festeggiare nel migliore dei modi possibili: “Arriviamo alla gara con grande carica e veniamo dal fine settimana norvegese molto intenso in cui ho sciato bene e ho colto dei buoni piazzamenti. Voglio continuare il mio percorso di crescita in questa specialità. Brignone? In questo momento sta facendo letteralmente paura per come sta sciando. Ora stiamo arrivando a fine stagione e dunque c’è un po’ di fatica, ma la motivazione e gli obiettivi che ci siamo prefissate ci consentono di rimanere sul pezzo”.

I pettorali di partenza delle azzurre

Sarà Federica Brignone a dare il via alle danze con il pettorale numero 1, dopo di lei la neozelandese Robinson che in questa stagione è stata tra le migliori in gigante. Poi sarà il turno della statunitense Moltzan che vuole provare a brillare anche nella gara più tecnica del suo repertorio. Con il numero 11 invece sarà la volta di Sofia Goggia. Questi i pettorali di partenza delle azzurre:

1. Federica Brignone

11. Sofia Goggia

19. Marta Bassino

30. Asja Zenere

33. Elisa Platino

37. Ilaria Ghisalberti

40. Lara Della Mea

47. Roberta Melesi

