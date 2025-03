Brignone e Goggia ripartono da Are: il gigante può essere decisivo. Collomb rinuncia, la rivelazione di Pirovano

Le ragazze del circo bianco ripartono dal doppio appuntamento di Are dove sono in programma un gigante e uno slalom. Poi il ritorno in Italia con la tre giorni di La Thuile che sarà determinante per la Coppa del Mondo

Un doppio appuntamento per le ragazze del circo bianco che dopo la tre giorni in Norvegia si sono spostate in direzione Svezia per il doppio appuntamento di Are. Due giorni con un gigante e uno slalom con l’Italia che segue con particolare attenzioni quello che succederà sabato in una gara in cui Federica Brignone e Sofia Goggia vogliono essere di nuovo protagoniste.

Brignone: il gigante può essere già decisivo

Un doppio appuntamento, quello di Are, a cui Federica Brignone arriva con il vento in poppa. La campionessa azzurra è reduce da un ottimo fine settimana a Kvitfjell, dove dopo essere rimasta ai piedi del podio nelle due discese, ha centrato una vittoria importantissima in SuperG. Ma più di tutto è stato fondamentale guadagnare altri punti sulla diretta avversaria per la Coppa del Mondo, Lara Gut-Behrami. Un confronto che ora vede la veterana azzurra in vantaggio di 251 punti e il gigante le può dare ancora una mano a mettere distanza tra sè e la Svizzera.

Un appuntamento che può essere decisivo anche dal punto di vista mentale. Dopo la Svezia, trasferta durissima e tour de force per essere al via della tre giorni italiana a La Thuile con una discesa e due SuperG che possono di fatto chiudere anche i conti prima delle finali di Sun Valley.

Goggia a caccia del podio in gigante

A Kvitfjell Sofia Goggia è tornata a vivere l’emozione del podio grazie al terzo posto ottenuto in SuperG. La campionessa bergamasca aveva raccolto qualche risultato poco soddisfacente nelle ultime uscite tra Coppa e Mondiali ma in Norvegia si è tolta la soddisfazione di salire di nuovo sul podio, un traguardo che ora vorrebbe riuscire a raggiungere anche nella disciplina che da sempre le è meno congeniale: il gigante.

Nella gara in gigante oltre a Brignone e Goggia, ci saranno una Marta Bassino che proverà in ogni modo a uscire dalla crisi ma anche Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea. Niente Coppa del Mondo invece per la campionessa del mondo juniores Giorgia Collomb, che dopo le fatiche iridate tornerà in gara in Coppa Europa e poi solo nel finale di stagione rientrerà nel circuito principale provando a mettere insieme qualche prestazione convincente anche per il futuro.

La rivelazione di Pirovano

Chi il gigante vorrebbe tornare a disputarlo è Laura Pirovano. La velocista azzurra, che sembra avere un conto aperto con la maledizione da podio, ha confidato nel corso di un’intervista a Race Ski Magazine la volontà di tornare anche alla disciplina più tecnica: “Il traguardo dei 500 punti che inseguo – ha dichiarato – mi permetterebbe di tornare a fare gigante a tempo pieno. Una specialità che amo tantissimo a cui mi spiace dover rinunciare. Ma con i numeri di partenza alti faccio troppa fatica. Scendere con un pettorale intorno al 30 cambierebbe tutto”.

Poi l’azzurra parla anche dell’impatto sulla squadra di Federica Brignone: “Lei è unica, è importante avere per noi dei riferimenti che ti tirano, ti spronano. Aiuta tantissimo. Quando hai una come lei che ti dà un secondo secco, diventa tutto più stimolate. E’ una grande campionessa ed è molto umile, non si pone mai con un atteggiamento superiore al nostro, anzi. E’ quella che organizza più attività, che prende l’iniziativa e che ti coinvolge sempre”.