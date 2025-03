Kvitfjell, Brignone mette un’impronta sulla Coppa. Goggia show ai microfoni: il gesto scaramantico e la “minaccia” a Benzoni

Federica Brignone conquista la vittoria numero 8 nella sua stagione di Coppa del Mondo e allunga ancora sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Sofia Goggia sul podio tra mille scaramanzie e ai microfoni dà spettacolo

Due giorni di gare in discesa con un podio solo sfiorato. Ma l’Italia chiude nel migliore dei modi il trittico di gare in Norvegia con il SuperG di Kvitfjell che regala grandi soddisfazioni con la vittoria di Federica Brignone e il terzo posto di Sofia Goggia.

L’onestà di Fede: “Ho avuto anche fortuna”

Una gara tiratissima quella andata in scena in Norvegia, Federica Brignone si rende protagonista di una bella discesa con il pettorale numero 6 ma con pochi riferimenti. Il crono è positivo ma qualche errore nella sua prova c’è come dimostra la sua espressione al traguardo. Alla fine arriva una vittoria per soli sei centesimi su Lara Gut-Behrami: “Dopo il traguardo ho urlato di frustrazione perché è stato un SuperG davvero tosto. Sono riuscita ad attaccare dopo ogni errore e ne ho fatti diversi. Ho quasi inforcato una porta. Nessuna ha fatto la manche perfetta e alla fine decidono pochi centesimi. Devo dire che ho avuto anche un po’ di fortuna. Era stato un buon weekend e questa è la ciliegina sulla torta”.

Lo show di Sofia Goggia

Una serie di podi sfiorati nel corso delle ultime gare con Sofia Goggia che spesso è stata beffata dai centesimi. Anche nel superG di Kvitfjell la fortuna non è esattamente dalla parte dell’azzurra che chiude terza a 9 centesimi dalla vittoria. Ma arriva un podio importante e ai microfoni Rai la bergamasca dà spettacolo: “Io non parlo fino a quando non è scesa all’ultima atleta”. Poi scherza con il giornalista Rai Simone Benzoni: “Guarda che se me l’hai gufata mi arrabbio”.

E proprio nel corso dell’intervista c’è la prova dell’austriaca Nadine Fest. Le due azzurre seguono con attenzione e apprensione ma l’austriaca nel finale finisce lontana e Goggia continua: “La gufata televisiva può essere micidiale – prima di analizzare la gara – Queste tre gare in Norvegia sono state decise da pochissimi centesimi. Dal mio punto di vista è stato un weekend molto solido. Se ogni giorno avessi fatto 4 centesimi in meno sarebbe passato da buono a ottimo. Federica? Quest’anno è in stato di grazia, sta sciando davvero alla grande”.

La clamorosa ammissione di Gut-Behrami

A mettersi in mezzo alle azzurre ci pensa la svizzera Lara Gut-Behrami a cui nel finale di gara non riesce per un soffio una clamorosa rimonta. Ai microfoni la svizzera, che adesso accusa un ritardo di 251 punti da Federica Brignone in classifica generale, fa una clamorosa ammissione: “Non credo che quella tra me e Federica possa essere considerata una lotta. In questo momento lei è di molto superiore a me, sta sciando davvero alla grande e sta ottenendo dei risultati incredibili. Io sto commettendo troppi errori. Non penso di poterla insidiare per la Coppa del Mondo”.

