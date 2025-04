Brignone domani in gigante cerca l'11esimo titolo italiano. Eterno Innerhofer: oro in discesa a 40 anni!

Prime medaglie ai campionati italiani in Val di Fassa: Innerhofer a 40 anni trionfa in discesa, tra le donne titolo a Laura Pirovano. Oggi tocca a Brignone in gigante

Tutti gli occhi sono per lei, la regina delle nevi: Federica Brignone è sbarcata in Val di Fassa, dove domani proverà a lanciarsi nell’ultimo trittico stagionale, quello con i campionati italiani di sci alpino che nel frattempo hanno reso omaggio a un altro grande sciatore della storia italiana. Uno che a 40 anni suonati ha pensato bene di… suonarle a tutti i giovani rivali: Christof Innerhofer ha conquistato il titolo nazionale di discesa libera, il quarto in carriera dopo quelli ottenuti nel 2016, nel 2018 e nel 2023, regalandosi uno scalpo importante pensando che nella stessa gara s’è lasciato alle spalle nientemeno che Dominik Paris, campione uscente e terzo di giornata a due decimi dal compagno di velocità in nazionale.

Innerhofer senza tempo: Paris “solo” terzo a due decimi

Innerhofer ha fatto la differenza nella parte finale della pista La VolatA di Passo San Pellegrino, riuscendo a recuperare il gap che aveva contratto nei primi due settori (soprattutto rispetto a Paris). Al secondo posto ha chiuso Giovanni Franzoni, il talento emergente della velocità azzurra, staccato di 14 centesimi, mentre Molteni e Alliod hanno chiuso a distanza limitata (43 e 58 centesimi), ma comunque giù dal podio.

Le Fiamme Gialle hanno piazzato due atleti ai primi due posti, ma già domani in supergigante sarà tempo di rivincite, con Domme pronto a riprendersi il gradino più alto del podio nell’ultima gara della stagione.

In campo femminile, Laura Pirovano ha confermato l’ottimo tempo stabilito nella prova cronometrata del martedì e ha fatto sua la gara di discesa davanti a Nicol Delago (staccata di 3 decimi) e Sara Thaler, attardata di 71 centesimi. Solo quarta Marta Bassino, che ha pagato un errore nell’ultimo tratto che di fatto l’è costato almeno un podio assicurato (forse anche la vittoria).

Domani tocca a Federica: in gigante per l’11esimo titolo italiano

Oltre a Federica Brignone nella discesa femminile non c’era neppure Sofia Goggia, che come d’abitudine ha saltato la coda di fine stagione dei campionato italiani, decidendo di andare in vacanza con qualche giorno d’anticipo per programmare la stagione che porterà a Milano-Cortina.

Federica invece comincerà domani il suo trittico conclusivo: ad aprire il suo programma sarà lo slalom gigante, dove è la campionessa italiana in carica e dove punta subito a centrare la medaglia d’oro numero 11 della carriera nei campionati tricolori (in bacheca vanta anche 8 argenti e 4 bronzi) e dove le rivali principali saranno Bassino, Della Mea e Collomb.

Venerdì toccherà al supergigante, dove ancora una volta la tigre di La Salle partirà con i favori del pronostico, mentre sabato in slalom speciale tutto quello che verrà sarà tanto di guadagnato, con la sensazione che Fede vorrà cimentarsi sulla prova tra i pali stretti unicamente per regalarsi un’ultima sensazione di presentarsi al cancelletto di partenza prima della lunga pausa estiva.