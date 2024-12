Sci, SuperG Beaver Creek: Odermatt non sbaglia mai due volte, Sarrazin freddato. Sorpresa Franzoni: quarto

Marco Odermatt vince il Super G di Beaver Creek, il primo della stagione, beffando il francese Sarrazin. L'Italia si gode il quarto posto di Giovanni Franzoni, classe 2001. Paris e Casse nei 15

Due decimi gli erano costati la vittoria in discesa, due decimi gli hanno riconsegnato la gioia di salire sul gradino più alto del podio. Marco Odermatt può sbagliare una volta, ma due è chiedere troppo: è lui il vincitore del supergigante di Beaver Creek, davanti al francese Sarrazin (tutt’altra vita rispetto alla prova opaca di 24 ore prima in discesa) e all’austriaco Feurstein. Loro tre hanno fatto una gara a parte, con Kriechmayr e Caviezel unici a tenere il distacco sotto il secondo. Poi tutto il resto del plotone, con l’Italia che a sorpresa piazza in quarta posizione Giovanni Franzoni, mentre Paris e Casse restano appesi alla top 15.

Tanti rischi, ma Odermatt ha avuto ragione

Odermatt sentiva tanto il peso del dover dimostrare qualcosa dopo la beffa subita il giorno precedente dal connazionale Murisier. E la sua interpretazione della Birds of Prey è stata comunque efficace, seppur non impeccabile: s’è preso i suoi bei rischi, l’elvetico, ma su una neve che chiedeva di essere aggredita i rischi hanno pagato. Ha pasticciato un po’ nella parte finale, ma in qualche modo si è ricomposto giusto in tempo per guadagnare quei due decimi scarsi (18 centesimi) che gli sono serviti per tenere dietro Cyprien Sarrazin, che pure ha dimostrato di essere tornato velocissimo dopo la prova opaca del giorno precedente.

Lukas Feurstein, partito col pettorale numero 24, è stato l’unico che in qualche modo ha provato a insidiare i due di testa, merito anche del miglior parziale fatto registrare nel quarto tratto cronometrato. Per l’austriaco è un podio di assoluto valore, per giunta davanti alle due sorprese di giornata, il norvegese Fredrik Moeller (partiva col 32) e soprattutto Giovanni Franzoni, che col 39 ha infilato una gara solidissima, centrando il miglior risultato in carriera (prima di oggi aveva un 22esimo posto nel SuperG di Bormio di due anni fa) davanti all’eterno Vincent Kriechmayr che ha cercato linee pulite che pure a lungo andare non hanno pagato, pur pennellando i curvoni della pista statunitense come pochi hanno saputo fare.

Gino Caviezel, sfruttando il numero basso di partenza, per buona parte della gara ha fatto da riferimento, ma ha chiuso al settimo posto a 83 centesimi dal vincitore. Non s’è ripetuto Justin Mursier, che ha chiuso appena dietro al tandem italiano composto da Dominik Paris e Mattia Casse.

Paris pensa già alla Saslong, Casse in ripresa

Che su una pista non troppo congeniale hanno cercato di salvare il salvabile: Casse è partito forte nella prima parte del tracciato, salvo poi commettere un errore sul muro e vedendo così compromessa la sua gara già prima della metà.

Paris invece ha faticato al solito nel tratto più manovrato, salvo poi recuperare qualcosa nella parte conclusiva, ma senza mai dare l’impressione di averne poi tanto per spingere. Un risultato che tutto sommato è in linea con le attese: la Birds of Prey è sempre rimasta indigesta al carabiniere di Merano, che adesso però spera di trovare terreno fertile al ritorno in Europa, puntando il mirino soprattutto sulla Saslong che lo scorso anno lo vede trionfare proprio in supergigante. Il risultato di giornata, appena dentro la top 15, è forse il massimo che si poteva ottenere, con Casse staccato di un solo centesimo dal compagno di squadra.

Gli altri italiani hanno provato a mandare qualche segnale: benino Pietro Zazzi, meno Christof Innerhofer, anche alla ricerca della miglior condizione. A Beaver Creek domani si chiude con un gigante, poi si tornerà in Europa con la tappa in Val d’Iseré che anticipa il lungo programma italiano tra Selva di Val Gardena e Alta Badia.