Sci, Super G Kvitfjell: vince Kriechmayr, Paris terzo con Odermatt. Exploit di Zazzi 6° con Bosca

Solo 19 centesimi. Distacco davvero minimo per Dominik Paris che ha centrato un grande podio nel Super Gigante di Kvitfjell cosa che gli mancava da un anno. Terzo posto per l’azzurro. A vincere è stato l’austriaco Vincent Kriechmayr che ha battuto di un’inezia il canadese Jeffrey Read in una gara, come ieri, con distacchi ravvicinati.

Ne sa qualcosa l’altro azzurro Guglielmo Bosca che ha chiuso sesto a 31 centesimi dalla vittoria e 12 dal podio che Paris ha condiviso con Odermatt. Ma soprattutto grande exploit di Pietro Zazzi che sceso col pettorale numero 50 ha centrato un incredibile 6° posto a pari merito proprio con l’altro azzurro. Bene anche, in top ten Mattia Casse.