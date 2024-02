Sci, Discesa Kviftjell: Hintermann beffa tutti in una gara pazza con distacchi minimi. Italiani indietro

Le donne chiamano, ma gli uomini non rispondono. A Kvitfjell non riesce la mattinata perfetta per lo sci azzurro: Paris, Casse e Schieder non trovano il modo per dare la zampata nella discesa che rimescola le carte e regala una vittoria abbastanza inattesa a Niels Hintermann, che conferma però la tendenza degli elvetici a dominare nelle discipline veloci anche nel giorno in cui Marco Odermatt decide di prendersi una “pausa”, chiudendo in settima posizione dietro a Kriechmayr, Alexander, Bennett e i sorprendenti Von Allmen e Read, che hanno sfruttato le condizioni favorevoli della posta, che col sole si è scaldata ed è diventata notevolmente più veloce.