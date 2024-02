Sci alpino Crans Montana, Bassino e Brignone doppietta azzurra: Goggia esulta sui social e cancella le polemiche

L’Italia può festeggiare per il successo di Marta Bassino nella discesa libera di Crans Montana e per il secondo posto di Federica Brignone: sui social esulta anche Soffia Goggia

17-02-2024 18:12

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Polemiche da parte ed è il momento di sorridere. L’Italia può tornare a esultare per una vittoria che sulle nevi di Crans Montana, in Svizzera, esalta la prestazione di Marta Bassino. Nella discesa libera l’azzurra va più veloce di tutte battendo la compagna di squadra Federica Brignone, con la padrona di casa Gut-Behrami sul terzo gradino del podio. Quinto posto per Laura Pirovano e sui social esulta anche Sofia Goggia.

La soddisfazione di Marta Bassino

Una vittoria per certi versi inattesi quella di Marta Bassino che aveva cominciato la stagione facendo vedere delle ottime cose ma senza mai centrare il risultato importante e con il passare delle gare un po’ di frustrazione sembrava far capolino. Ora per arriva una vittoria che cancella il risultato negativo.

“Non me l’aspettavo di vincere in discesa – ha fatto Marta Bassino – anche se ieri avevo fatto una bella prestazione e sapevo di poter andare forte. Sono contentissima perché è bello tornare lassù sul podio dopo una stagione con un po’ di risultati buoni ma senza mai il picco. E’ la prima prima vittoria in discesa a so che posso fare bene nelle discipline veloci”.

Brignone: “Almeno non ho buttato via la gara”

Secondo posto per Federica Brignone e l’azzurra se lo tiene strettissimo. La sua poteva essere una stagione di primissimo livello anche per puntare alla classifica generale visti i problemi fisici di Mikaela Shiffrin e invece qualche rammarico sembra esserci: “Almeno stavolta non ho buttato via la gara. Forse pago troppo in alto ma sono stata sugli sci e ho spinto senza fare “cappelle”. Finalmente una manche come so sciare, Marta ha fatto una gara perfetta e ha sciato benissimo. Sono contenta per lei”.

Sofia Goggia esulta su Instagram

E’ Sofia Goggia la regina della velocità italiana ma per la bergamasca c’è solo la possibilità di guardarle le gare dopo il bruttissimo infortunio che ha subito in allenamento e che ha chiuso anzitempo la sua stagione. La sciatrice azzurra però non vuole far mancare il sostegno alle compagne di squadra e dopo la gara ha postato una storia su Instagram con la foto di Bassino e Brignone e la didascalia: “Well done girls” (Ben fatto ragazze, ndr). Una nota che sembra chiudere anche le polemiche o pseudotali che erano arrivate dopo la partecipazione di Federica Brignone a Sanremo in cui non aveva rivolto un augurio alla sua compagna di squadra infortunata.

Le classifiche della Coppa del mondo di sci