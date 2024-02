Sci, discesa libera femminile bis di Crans Montana: diretta live

Ieri nella prima discesa libera di questo lungo week end elvetico a vincere è stata, profeta in Patria, Lara Gut Behrami. La sciatrice ticinese è in uno stato di grazia, col 44° successo in carriera è in fuga in coppa del mondo generale con 105 punti di vantaggio sulla Shiffrin ancora ferma dopo la caduta di Cortina