Brindisi, Marino: "Gare come questa non puoi permetterti di perderle"

27-12-2021 12:59

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite di campionato e uno stato di forma che se si esclude la vittoria all’overtime contro Treviso, è piuttosto deludente.

Brindisi cade ancora, questa volta in casa contro Pesaro, scivolando al sesto posto della classifica di serie A, dopo un inizio davvero esaltante e promettente.

Dopo il ko di ieri, il presidente della Happy Casa Brindisi Nando Marino ha parlato alla stampa. Le parole raccolte dal Quotidiano di Puglia. “Non stiamo giocando bene e quando poi tiri i liberi in questa maniera fai fatica. ­Contro Pesaro era una partita che bisognava assolutamente vincere, non lo abbiamo fatto e adesso ci giochiamo questo traguardo nelle ultime due partite con Brescia e Napoli, che saranno due veri e propri scontri diretti.

In questo momento ci manca qualcosa, cercheremo di migliorare, ma partite come quelle di stasera non puoi permetterti di perderle. Complementi a Pesaro perché ha meritato la vittoria, noi dobbiamo assolutamente toglierci la scimmia dalle spalle, e lo dobbiamo fare quanto prima. La squadra è nervosa e poco serena, dobbiamo cambiare registro nell’immediatezza. In poche settimane ­siamo riusciti a gettare alle ortiche lo strepitoso inizio di campionato. Bisogna fare molta attenzione, oggi dobbiamo cominciare a guardare anche a chi ci sta dietro”.

