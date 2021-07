British Open, Louis Oosthuizen al comando dopo la prima giornata

Louis Oosthuizen, vincitore del torneo nel 2010, è in testa al British Open dopo le prime 18 buche del Royal St. George’s Golf Club. Il 38enne sudafricano ha completato la prima giornata totalizzando 64 colpi, 6 sotto il par, uno di vantaggio sugli statunitensi Brian Harman e Jordan Spieth. Ottimo diciannovesimo posto per Francesco Molinari, 2 sotto il par come lo statunitense numero 1 del mondo Dustin Johnson, bravo anche Guido Migliozzi, trentaduesimo, uno sotto il par.

OMNISPORT | 15-07-2021 23:01