Brocchi elogia la Reggiana e rincuora il Monza

La sconfitta contro la Reggina ha impedito al Monza di allungare al secondo posto. La corsa per la promozione diretta è incertissima e vede molte squadre coinvolte, ma dalla formazione di Cristian Brocchi ci si aspetta più continuità e un gioco più convincente.

Il tecnico dei brianzoli ha parlato alla vigilia della delicata partita casalinga contro la pericolante Reggiana, tornando sul ko subito in Calabria: “Sarà una partita importante, per la classifica e per ritrovare le nostre sicurezze. Contro la Reggina abbiamo fatto una brutta partita e giocato sotto ritmo. Dobbiamo riprendere a giocare nel modo giusto, con ritmo e velocità. Spero che i ragazzi riescano a fare in campo quello che abbiamo provato”.

Vietato, quindi, pensare allo scontro diretto del prossimo turno contro il Venezia: “Contro la Cremonese la Reggiana aveva iniziato bene poi sono rimasti in dieci e la gara è cambiata. Sono una squadra veloce con buona proprietà di palleggio. Non possiamo permetterci di pensare al Venezia, dobbiamo giocare come se fosse l’ultima gara della stagione”.

OMNISPORT | 15-03-2021 22:10