Bruno Fernandes e Pogba show: tripletta e 4 assist all'esordio del Manchester United

Esistono inizi peggiori: il Manchester United riaccoglie i suoi tifosi, al completo a Old Trafford, con una prestazione maiuscola che apre la nuova stagione in Premier League tra sorrisi e applausi. Tutti meritati.

La squadra di Ole Gunnar Solskjær ha vinto contro il Leeds di Marcelo Bielsa con il risultato di 5-1 nella giornata dell’ufficializzazione di Raphael Varane come nuovo giocatore dei Red Devils, ma i riflettori sono tutti per Bruno Fernandes e Paul Pogba.

Il portoghese ha inaugurato il nuovo campionato con una tripletta (al 30′, al 54′ e al 60′) e più in generale la solita prova incisiva, che lo ha reso uno dei leader della squadra: il francese, invece, a lungo chiacchierato nelle scorse settimane anche in chiave mercato, ha lasciato il segno con numeri non indifferenti.

Sono, infatti, 4 gli assist messi a referto da Pogba (su Bruno, Greenwood, ancora Bruno e Fred), che apre la nuova stagione proprio come ha disputato gli Europei con la Francia, quest’estate: tra i migliori.

Diventa anche il primo giocatore del Manchester United ad effettuare 4 assist in una singola partita di Premier League, il settimo nella storia del campionato. Al momento del cambio esce tra gli applausi di un Old Trafford finalmente pieno: senz’altro fortunato ad essere stato presente a due delle prove più incisive del recente passato.

OMNISPORT | 14-08-2021 15:53