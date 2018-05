Brutto incidente in barca per l'ex regina degli sci

La 33enne tedesca Maria Riesch, vincitrice della Coppa del Mondo femminile di sci alpino nel 2011 oltre che per tre volte campionessa olimpica e due volte mondiale, ha annunciato sui suoi profili social personali di aver avuto un incidente in barca sul Lago di Garda, dove è praticamente di casa.

“Ho avuto un piccolo incidente sul Lago di Garda. Gomito fratturato, alcuni lividi e un piccolo taglio all’occhio. Verrò operata a Brescia domenica mattina, tenete le dita incrociate per me”, ha scritto sabato su Instagram, mettendo in apprensione i suoi followers.

Dopo l’operazione, la Riesch ha scritto più sollevata nella mattinata di domenica: “E’ andato tutto bene, ma sono un po’ fuori fase. Grazie per il numero incredibilmente alto di auguri”. L’ex atleta non ha chiarito le dinamiche del suo incidente in barca, ma ha postato una foto che la immortala a letto, dopo l’operazione al braccio.

Maria Riesch si era ritirata dopo un infortunio nel 2014: “È la decisione giusta anche se è dura – aveva detto in conferenza stampa -. Ho dato tutto ciò che avevo quest’anno per raggiungere l’obiettivo finale (il titolo olimpico, ndr). Il più bel sogno si è realizzato e ci si deve fermare proprio quando si arriva a questo punto. La prima reazione istintiva dopo l’Olimpiade e la medaglia d’oro è stata quella di ritirarmi dopo quel successo. Ho voluto comunque pensarci con calma perché sentivo che la Federazione tedesca di sci desiderava che facessi ancora una stagione, ma alla fine ho deciso di chiudere la mia carriera adesso. o preso la mia decisione. E’ il momento giusto per chiudere la mia carriera e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Grazie per il vostro grande supporto!”.

In carriera la Riesch ha vinto 27 prove di coppa del mondo. Nel 2014 è stata nominata sportiva dell’anno.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 16:35