07-03-2022 22:07

Battuta all’asta per 277.200 dollari la maglia da riscaldamento che indossava Kobe Bryant nella memorabile sfida del 2006 ai Toronto Raptors, in cui mise a segno 81 punti. Lo ha confermato Sotheby’s. La maglietta è l’unico reperto disponibile di quella partita: le scarpe sono esposte alla Hall of Fame di Springfield, la divisa da gioco è di proprietà della famiglia Bryant.

OMNISPORT