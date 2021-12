'BT' rivela: "Eriksen torna ad allenarsi in Danimarca"

02-12-2021 14:38

Finalmente una gran bella notizia riguarda Christian Eriksen. Quasi sei mesi dopo quei tragici secondi che avevano tenuto in apprensione il mondo del calcio e non solo, Christian Eriksen riprende contatto con il pallone.

Il trequartista dell’Inter è infatti tornato ad allenarsi nella sua Danimarca, presso il centro sportivo dell’Odense. Lo rivela il tabloid danese ‘BT’, che ha anche intervistato il direttore sportivo del club Michael Hemmingsen.

“Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi. Siamo rimasti in contatti con lui da quando ha giocato qui nelle giovanili e siamo contenti che ci abbia chiesto se poteva allenarsi qua”.

Una notizia sorprendente, che per il momento non è stata commentata né dall’agente del giocatore Martin Shoots né da qualche esponente dell’Inter.

Eriksen ha alternato allenamenti cardio a momenti in cui il protagonista è il pallone. Le prossime settimane diranno se effettivamente tornerà a giocare – magari proprio in Danimarca – oppure no.

OMNISPORT