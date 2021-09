Bucchi: "Procida come guardia, come vuole Repesa"

Piero Bucchi ha allenato Gabriele Procida per alcuni mesi alla Pallacanestro Cantù nella scorsa stagione. Inevitabile una domanda da parte del Corriere dello Sport sul suo presente alla Fortitudo Bologna e il suo possibile futuro in NBA.

“Il ragazzo è molto giovane e ha dalla sua il tempo per migliorare. Questa stagione sotto la guida di un allenatore come Repesa sarà importantissima per la sua crescita. È giusta l’idea della Fortitudo di spostarlo nello spot di guardia, un ruolo che potrebbe aiutare Gabriele a compiere il miglioramento definitivo. Credo che il ragazzo, a soli 19 anni, abbia qualità eccellenti, sia atleticamente, sia tecnicamente. In tanti anni di carriera ho visto pochi ragazzi che alla sua età avevano lo stesso talento”.

OMNISPORT | 09-09-2021 12:13