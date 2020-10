Bufera su Calabria dopo gestaccio nel derby

Aveva festeggiato il successo nel derby con un post su Instagram, una foto dei tifosi che hanno scortato il pullman rossonero a San Siro e la scritta: “Rosso come il fuoco. Nero come la paura che incuteremo nei nostri avversari. Questo è il Milan”. Per il terzino rossonero Calabria però un’altra foto è risultata fatale. Quella pubblicata su giornali e siti che lo vede mentre alza il dito medio al cielo al termine del derby, quando i giocatori del Milan si abbracciavano per festeggiare la vittoria.

Calabria rischia la squalifica

Il giocatore potrebbe anche rischiare la squalifica, resta da vedere se i membri della Procura Federale o i componenti della terna arbitrale l’hanno segnalato il gesto nei loro referti che il Giudice Sportivo analizzerà domani.

Furia dei tifosi contro Calabria

Sui social scatta la rabbia dei tifosi nerazzurri: “A Calabria auguro la metà di tutto il bene che il suo dito medio ci ha regalato in emozioni e pensamenti” o anche: “Con lo stadio vuoto, lo avrà fatto ad un seggiolino che lo contestava”, oppure: “Da Ibra un po’ lo avrei anche accettato, da questo no, per niente”.

Calabria condannato all’unanimità

Fioccano le reazioni: “Cinque anni di derby senza vittorie (dieci fuori casa) non giustificano il gesto di Calabria al termine di Inter-Milan”, oppure: “Calabria farebbe fatica a giocate nei dilettanti e si permette di fare ciò?Mamma mia che piccolo. Chissà cosa avrà fatto per arrivare a giocare a questi livelli”.

Infine la chiosa: “Goditi questi minuti di felicità perchè uno che agisce così verrà dimenticato facilmente dallo sport. Quando si hanno gli attributi i gesti si fanno guardando negli occhi. Alla prossima, mezzo uomo”.

SPORTEVAI | 19-10-2020 09:06