Bufera su Reina per colpa dei laziali: il tweet di Riotta

Si era già fatto amare dai suoi nuovi compagni portando allegria nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, aveva confidato il suo entusiasmo per la nuova avventura in serie A dopo l’esperienza inglese ma per Pepe Reina è già tempo di polemiche. Dimenticate le immagini postate su Instagram da Luis Alberto, dove si vede l’ex portiere di Milan e Napoli – scatenato in una sorta di “karaoke” di iniziazione – che su un tavolo ed inizia a ballare e cantare “La Bamba”, l’attualità lo pone sotto i riflettori per un’altra ragione.

Reina è sempre stato simpatizzante di destra

Più volte, anche ultimamente, Reina ha espresso le proprie idee politiche in favore del partito spagnolo di destra Vox, suscitando anche lo sdegno pubblico di Nega, un rapper membro della crew hip-hop ‘Los Chikos del Maíz molto popolare in Spagna, che aveva attaccato l’estremo difensore campione del mondo nel 2010, con toni piuttosto pesanti.

Il tweet offensivo del rapper spagnolo

Nega aveva scritto: “Guarda che sei uno str… anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str. Il più str… Fascista di m…“..

Gli ultras della Lazio salutano Reina con striscione discutibile

Ora gli ultras della Lazio hanno accolto Reina con il seguente striscione appeso ad un ponte: “Saluti romani, camerata Reina”, come segnalato su Twitter dal giornalista Gianni Riotta e dal quotidiano Il Tempo che hanno immortalato la foto discussa.

I tifosi si ribellano sul web

Fioccano reazione sdegnate: “Continuiamo.a chiamarle ragazzate….goliardia…zingarate. Queste cose non sono tollerabili. Basta !” o anche: “Che gentaglia brutta, rovinano solo l’immagine del calcio!” e infine: “Ho giusto terminato la carta igienica … Se lo striscione non è stato ancora rimosso, passo a prenderlo io”.

SPORTEVAI | 29-08-2020 10:25