Buffon torna alla Juve, scelto il numero di maglia

Dopo le prime, emozionate parole al sito ufficiale della Juventus seguite alla firma sul contratto, Gigi Buffon è tornato a parlare da Milano per l'inaugurazione di un nuovo store del club bianconero.

La Juventus lo ha riaccolto dopo una stagione al Paris Saint-Germaon e l’ex capitano della Nazionale ha svelato alcuni retroscena relativi all’accoglienza dei nuovi-vecchi compagni prima di anticipare quale sarà il numero di maglia della sua ultima stagione da calciatore: “Devo ringraziare Szczesny che mi ha subito offerto il numero 1 e Chiellini la fascia di capitano, ma ho rifiutato. Io penso che l’1 della Juve debba essere del portiere titolare, e sono orgoglioso di avere Giorgio come capitano. Metterò il 77 perché rappresenta la mia storia, al Parma l’ho usato e mi ha portato fortuna”.

Buffon ha poi negato di essere tornato in Italia solo per voler battere il record di presenze in A di Paolo Maldini, distante otto gettoni: “Non sono qua per minutaggi o guardare quanti secondi sto in campo, alla Juve ci sono gerarchie stabilite, il titolare è. Ma se ci sarà bisogno di me sarò pronto. È bellissimo perché nell'ultimo anno ho avuto la possibilità di giocare con Neymar e Mbappè, ora con Cristiano Ronaldo. Con lui non ho ancora parlato da compagno, solo da avversario. La Champions? Nella vita e nello sport non puoi iniziare una stagione pensando solo di vincere la Champions. Ci sono dieci mesi importanti per arrivare alla finale, e può succedere ogni cosa”.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 22:09