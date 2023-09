Bullismo su Maradona jr, la risposta del suo club è spiazzante

Diego Armando Maradona jr nel mirino degli haters. Il Pompei, club allenato dal figlio del Pibe, prende lancia una campagna contro il cyberbullismo

30-09-2023 10:07

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Diego Armando Maradona jr nel mirino degli haters. Dopo essere stato pesantemente insultato sui social, l’allenatore del Pompei – squadra che milita nel campionato di Eccellenza – è stato difeso dal suo club, che ha colto la palla al balzo per lanciare una lodevole campagna contro il cyberbullismo.

Insulti social a Maradona jr: che cosa è social

Figlio del più grande calciatore di tutti i tempi, Dieguito da giugno è stato nominato allenatore del Pompei dopo l’avventura sulla panchina dell’Napoli United. Nonostante il cognome ingombrante, Maradona jr sta provando a imporsi come tecnico partendo dal basso. Con lavoro, dedizione e umiltà. Ma per gli odiatori seriali tutto ciò non ha importanza. E l’hanno tempestato d’insulti sotto a un post social pubblicato dal club.

La reazione del Pompei agli insulti contro Maradona jr

Il club vesuviano non si è fatto cogliere impreparato, schierandosi immediatamente a favore del suo allenatore. La società, infatti, ha preso le distanze da quanto accaduto cancellando il post con gli insulti rivolti al tecnico. Non solo: ha anche sfruttato l’occasione per lanciare una campagna contro il cyberbullismo, autentica piaga dei tempi moderni.

La presa di posizione del Pompei: guerra al cyberbullismo

Rimosso il post che ha provocato indignazione, il Pompei ha scritto su Facebook: “Non vogliamo che quella bruttezza resti a macchiare i nostri social. Noi siamo una squadra di calcio e in questo spazio celebriamo il calcio e ciò che genera: gioia, bellezza, emozioni, fratellanza, tutto ciò che cerchiamo di vivere pienamente ogni giorno e di trasmettere al nostro pubblico. Il messaggio resta forte e chiaro: no al cyberbullismo, no ad ogni forma di sopraffazione. Viva il calcio, viva lo sport, viva la passione, viva Pompei, viva Maradona”.

La carriera di Maradona jr: dal campo alla panchina

Seppur talentuoso, la carriera di Maradona jr come calciatore si è sviluppata soprattutto nelle serie minori. Dopo le giovanili col Napoli e il passaggio al Genoa con tanto di convocazione nell’Italia Under 17, la scelta – nel 2004/05 – di partecipare al reality show “Campioni” di Mediaset con la squadra del Cervia allenata da Ciccio Graziani. Non è mai riuscito a calcare palcoscenici prestigiosi Dieguito, che ora ci sta provando come allenatore. Il primo anno al Napoli United è stato ricco di soddisfazioni, salvo poi dimettersi la stagione successiva per gli stipendi non pagati a staff e calciatori.