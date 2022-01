Bundesliga, giornata 18: Lipsia e Hoffenheim in scioltezza, Il Borussia Dortmund ribalta l'Eintracht

08-01-2022 18:42

Nel pomeriggio di Bundesliga si sono giocate cinque partite. Vittoria casalinga dell’Hoffenheim terzo in classifica sull’Augsburg per 3-1, reti di Bebou (doppietta) e Raum al 90′. Inutile il gol di Gregoritsch.

Pareggio a reti bianche per Furth e Stoccarda, mentre il Bayer Leverkusen viene fermato 2-2 dall’Union Berlin. Chi vince facilmente è il Lipsia, che in casa strapazza 4-1 il malcapitato Mainz. DI A. Silva (doppietta), Szoboszlai e Nkunku le reti della vittoria. Infine, altro pareggio per 2-2 tra il Friburgo ancora quarto e l’Arminia.

L’ultima partita odierna della diciottesima giornata del campionato tedesco vede il Borussia Dortmund confermare il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco battendo l’Eintracht per 3-2 a Francoforte rimontando dal 2-0 che era stato siglato da Borre al 15′ e al 24: situazione completamente ribaltata nella ripresa grazie a Thorgan Hazard al 71, Bellingham all’87’ e Dahoud all’89.

