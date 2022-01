Bundesliga, il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa per Haaland"

02-01-2022 16:33

Tutti i più grandi club d’Europa sono interessati a Erling Haaland, centrocampista norvegese in forza al Borussia Dortmund ma destinato a lasciare i gialloneri come anticipato qualche settimana fa dal suo agente Mino Raiola. Tra i tanti club che sognano il colpo, però, ve ne è uno che invece ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa al bomber, ovvero Bayern Monaco.

Queste le parole di Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, al Welt Am Sonntag:

“Parliamo di un grande giocatore che sta facendo un lavoro incredibile alla sua età. In termini economici, però, il pacchetto completo rappresenta una quantità che, a mio avviso, il Bayern non può e non deve pagare”.

