Bundesliga, Wolfsburg: già ufficiale l'acquisto di Zesiger dello Young Boys

Il club tedesco comincia a muoversi sul mercato: preso il centrale difensivo del club di Berna, che firma fino al 2027

03-05-2023 14:19

In Bundesliga, il Wolfsburg cominci a muoversi sul mercato: preso il centrale difensivo classe 1998 dello Young Boys Cédric Zesiger, che firma fino al 2027. Die Wölfe (i Lupi) di mister Nico Kovac si sono quindi assicurati i servigi di un centrale difensivo che ha già maturato tanta esperienza nel massimo campionato elvetico.

E non solo con la maglia dello Young Boys Berna, ma anche indossando quelle di Grasshoppers Zurigo e Neuchâtel Xamax. Dotato di un fisico statuario (bn 194 centimetri di altezza), Zesiger – nella stagione che sta per andare in archivio – ha totalizzato 27 presenze in campionato realizzando 2 reti.