Tutto facile per la Juventus Women nella prima gara del 'Mini Tournament' contro l'Okzhetpes: Girelli scatenata. Ora una tra Eintracht e Slovácko

06-09-2023 15:13

Se i maschi staranno a guardare, complici le penalizzazioni della Figc e la successiva squalifica dell’Uefa che ha vietato anche la Conference League, c’è egualmente una Juventus che gioca la Champions. E’ quella femminile, che ha debuttato oggi.

Tutto facile per la Juventus Women, che, allo stadio ‘am Brentanobad’ di Francoforte, ha strapazzato le kazake dell’Okzhetpes 6-0 nella prima gara del ‘Mini Tournament‘ che conduce poi alla fase a gironi della Champions League femminile. Le bianconere di Joe Montemurro scenderanno nuovamente in campo sabato 9 settembre contro la vincente della sfida tra Eintracht Frankfurt e FC Slovácko, in programma oggi alle 18:30.

Juventus Women, buona la prima: goleada alle kazake

Una gara secca è sempre una gara secca, e tutto può succedere. Anche quando il divario tra le due squadre è netto. Le bianconere hanno avuto il grosso merito di non sottovalutare le avversarie e di entrare in campo con il piglio giusto. Sono bastati 6′ alla Juve per sbloccare il risultato con la solita Cristiana Girelli su cross di Boattin.

Il raddoppio porta la firma di Beerensteyn, che, al 31′, ha sfruttato nel migliore dei modi l’assist di Lenzini. Sul finire del primo tempo Caruso cala il tris. La premiata ditta Boattin-Girelli si ripete al 58′ per il 4-0. Nel recupero la cinquina di Cantore, ancora su passaggio di Boattin e il 6-0 di Palis.

Juventus Women, la strada verso la fase a gironi

Non è ancora fatta per la squadra piemontese. Innanzitutto Girelli e compagne, inserite nel Gruppo 2 del ‘Percorso piazzate’, dovranno battere una tra Eintracht Frankfurt e FC Slovácko, quindi saranno chiamate ad affrontare il secondo turno della fase di qualificazione, quello decisivo.

Gli accoppiamenti verranno sorteggiati il 15 settembre a Nyon: qui entreranno in gioco le seconde classificate delle sei federazioni più in alto nel ranking. Compiuto anche questo step, si spalancheranno le porte della fase a gironi. E partirà la caccia al Barcellona campione d’Europa.

La Juve non ha paura: ci è già passata la scorsa stagione

La posta in palio è alta, altissima. E il percorso ancora irto di ostacoli. Ma la Juventus Women, che dopo cinque anni di dominio assoluto in Italia ha ceduto il tricolore alla Roma, sa come si fa.

Già, la scorsa stagione l’undici di Montemurro, fresco di rinnovo fino al 2026, ha superato 4-0 l’RFCU Lussemburgo e 3-1 il Kiryat Gat, prima di eliminare le danesi dell’HB Koge nel secondo turno (1-1 in trasferta e successo per 2-0 al ritorno disputato al Moccagatta di Alessandria).

Le formazioni iniziali di Juve-Okzhetpes e le marcatrici

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Cascarino, Boattin; Caruso, Palis, Grosso; Cantore, Girelli, Beerensteyn. A disp: Aprile, Toniolo, Gama, Cafferata, Nystrom, Garbino, Bonansea, Thomas, Bellucci, Sembrant, Gunnarsdottir. All. Montemurro.

Okzhetpes (4-1-4-1): Portnova, Galsytan, Vlassova, Koziyeva, Kuztay, El Bastali, Pizlova, Akpo, Ornybassarova, Agbotsu, Balogun. A disp: Zeinali, Amantay, Shustova, Bekpenbetova, Zhanayeva, Prokhorova, Rakhimzanova, Aitmukhanova, Darroux. All. Kirgizbayeva.

Marcatrici: 6′ e 58′ Girelli, 31′ Beerensteyn, 45′ Caruso, 92′ Cantore, 96′ Palis