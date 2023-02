A Coverciano il tecnico bianconero è stato insignito del premio che lo ha eletto miglior allenatore della passata stagione da parte del settore tecnico della Figc; alle sue spalle Spugna e Piovani.

20-02-2023 22:36

Joe Montemurro è il mio miglior allenatore della serie A femminile: a decretarlo tutti gli addetti ai lavori della Figc.

Il tecnico della Juventus, che lo scorso anno ha vinto scudetto, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, si è imposto con 8 voti, precedendo Alessandro Spugna allenatore della Roma (7 voti) e Gianpiero Piovani allenatore del Sassuolo (4 voti).

Felice all’atto della premiazione, il tecnico ha affermato: “Sono un italiano cresciuto dall’altra parte del mondo, in Australia, ma tornare qui ad allenare è sempre stato un mio sogno, devo dire grazie a Stefano Braghin, per me ricevere questo premio qui a Coverciano per me è un onore, è un premio speciale”. “La Juve è sempre stata la mia squadra del cuore, la tifavo da bambino con i miti di Scirea e Platini”.