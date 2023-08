Mondiali donne: Lacrime Girelli commuovono il web, Gravina e Bertolini sotto accusa

Grande delusione nel mondo del web per il flop dell'Italia ai Mondiali femminili, sui social due colpevoli

02-08-2023 12:36

La Svezia il suo dovere l’aveva fatto fino in fondo, anche con le riserve: battuta l’Argentina e spianata la strada all’Italia: alle azzurre sarebbe bastato un pari contro il Sudafrica nell’ultima gara del girone per strappare il pass per le ottave ma dopo una gara da montagne russe e tantissimi errori sono uscite sconfitte per 3-2.

Un gol nel recupero condanna l’Italdonne contro il Sudafrica

Prendere il gol decisivo in pieno recupero acuisce i rimpianti ma le azzurre hanno commesso troppi errori: dall’autogol che ha rimesso in partita le sudafricane ai tanti guai sia sotto la porta avversaria che davanti alla propria. I Mondiali dell’Italia femminile finiscono qui.

Tifosi commossi per la Girelli in lacrime

Nella gara del debutto contro l’Argentina aveva risolto il match: vedere ora Cristiana Girelli in lacrime dopo l’eliminazione dell’Italia ha commosso i tifosi sui social: “Queste lacrime di Cristiana fanno male, meritava di meglio in quello che probabilmente è stato il suo ultimo Mondiale”.

Fioccano le reazioni: “Queste ragazze sono tanto generose e impegnate. Ma il loro “calcio”, beh, lasciamo perdere” e anche: “La Svezia ha fatto il suo dovere con l’Argentina, noi non siamo state in grado di pareggiare col Sudafrica! Dopo la (brutta) vittoria nella prima gara non era facile essere eliminate…ci voleva un’impresa per tornare a casa”.

La rabbia dei tifosi contro Gravina e Bertolini

I tifosi su twitter trovano i colpevoli principali: “Sempre detto che oltre ad essere un incapace Gravina porta anche sfiga” e poi: “Per fortuna siamo fuori. Che vadano a quel paese in federazione, al coni e alla lega incompetenti sotto tutti gli aspetti” oppure: “Gravina si è dimesso?” e ancora: “Ovviamente adesso si può finalmente prendere in considerazione l’idea di un cambio della guida tecnica, vero? ” e anche: “Sconfitta grave, anzi Gravina”

Il web è scatenato: “Un mondiale gettato nella discarica: dispiace perché secondo me la rosa non era affatto scarsa e le potenzialità, non di vincere, ma di fare una buona figura c’erano tutte. Tranne per il CT evidentemente” e poi: “Giusta eliminazione, grande delusione, guida tecnica assente” e infine: “Sensazione che si sia chiuso un ciclo per cui Milena Bertolini vada ringraziata, ma si deve voltare pagina”