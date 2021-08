C'è vita dopo Lukaku, arriva il semaforo verde dei tifosi nerazzurri

Tre gol per spazzar via l’amarezza. L’Inter liquida la Dinamo Kiev dell’amico Lucescu e ritrova – almeno per una sera – quel sorriso smarrito da tempo. Gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku, le perplessità sul mercato, la paura che Suning possa smantellare ulteriormente la squadra che ha vinto lo scudetto hanno accompagnato ed agitato per settimane le notti dei tifosi ma ora si respira un’aria diversa. Merito dei due acquisti, Dzeko e Dumfries, e soprattutto dell’esordio del bosniaco.

Dzeko si presenta subito alla grande all’Inter

L’ex Roma si è presentato come meglio non si poteva. Ufficializzato alle 17.45 il suo acquisto, il bomber è già sceso in campo nell’amichevole con gli ucraini e ha dispensato pillole di classe, con gol e assist: “Arrivo all’Inter, un grande club, la squadra Campione d’Italia. In questi sei anni in Serie A ho potuto constatare da vicino cosa è l’Inter e cosa rappresenta: ora ci posso giocare e sono molto contento. Ho parlato con il mister Inzaghi, abbiamo scherzato insieme. Mi ha detto: ‘Finalmente non giochiamo più contro!”. Ci siamo sfidati tante volte, sono contento di lavorare con lui perché ha dimostrato con la Lazio di saper fare cose importanti”

I tifosi dell’Inter già pazzi per Dzeko

Fioccano i commenti favorevoli per il nuovo bomber: “Dzeko non è un Lukaku che parte in cavalcata per andare in porta (per poi magari sbagliare gol facili), Edin è intelligente, ha un ottimo piede e sa gestire il pallone. A parer mio, abbiamo fatto un passettino avanti tatticamente” o anche. “il portiere avrà dormito un pó ma lo scatto di Dzeko per il gol è tanta roba”, oppure: “Sarà anche vecchio ma sono contento di vederlo anche se con ritardo all Inter ! Lo seguo dai tempi del Wolfsburg è L ho sempre reputato uno dei migliori!” e infine: “Cioè questo all’ultimo senza mai neanche essersi allenato con i ragazzi arriva assist gol, e c’è qualcuno che si lamenta pure che prima non l’hanno presentato? Ma va benissimo così grazie!”

SPORTEVAI | 15-08-2021 10:32