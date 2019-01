Caceres: “Juve, ecco perché ho scelto il 4”

E sono tre. La terza avventura di Martin Caceres con la maglia della Juventus sta per iniziare, il difensore uruguayano s’è detto entusiasta di essere tornato a vestire il bianconero dopo le due precedenti esperienze che gli hanno consentito di arricchire il suo palmares. Il difensore aveva già vestito la maglia della Juve nella stagione 2009/10 e poi per sei stagioni a partire dal gennaio 2012, collezionando 5 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 SuperCoppe italiane. Come nella sua ultima esperienza in bianconero, Caceres ha deciso di indossare il numero 4, una scelta che ha poi spiegato in un video postato dall’account Twitter della Juventus.

OMAGGIO AL MITO. Caceres racconta di aver optato per il 4 anche per omaggiare un grande bianconero del passato, suo connazionale. “È un numero che mi piace molto – dichiara il difensore nel filmato postato dalla società – , ma qui ha ovviamente una storia particolare perché era quello di Paolo Montero. Ci tengo tanto”.

GARRA URUGUAYANA. Anche in passato Caceres aveva raccontato di aver preso Montero come riferimento. D’altra parte l’ex difensore di Montevideo è stato un simbolo della storia bianconera, collezionando successi – 4 scudetti, 3 SuperCoppe Italiane, una SuperCoppa Uefa e l’Intercontinentale del ’96 – ma soprattutto impersonando in campo la voglia di vincere e di non mollare mai che è nel dna della Juventus. Caceres, arrivato per rinfoltire un reparto difensivo sguarnito dalla cessione di Benatia e dall’infortunio di Bonucci, promette di mettere in campo la stessa “garra” del suo connazionale. “Quando Paratici mi ha chiamato per chiedermi di tornare, mi è venuto in mente il passato – ha spiegato l’ex Lazio -. La Juventus è stata la squadra che mi ha preso il cuore, mi sono trovato benissimo qui. Questa è stata la maglia del mio cuore”.

SPORTEVAI | 30-01-2019 10:40