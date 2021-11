Caceres, l'agente smonta il caso: "Non lascerà il Cagliari"

13-11-2021 14:37

Intervenuto a Viareggio a margine dell’inaugurazione del centro sportivo ‘Marco Polo Sports Center’, ideato e costruito insieme al padre Marcello, Davide Lippi ha parlato della situazione di alcuni dei propri assistiti, in particolare quella di Martin Caceres.

Il difensore uruguaiano del Cagliari è reduce dall’espulsione nella partita contro il Bologna ed è stato al centro di voci riguardanti l’intenzione del club di cedere l’ex juventino già durante il prossimo mercato di gennaio.

Un’ipotesi, quest’ultima, seccamente smentita da Lippi, le cui parole sono state riportate da ‘Tuttomercatoweb’:

“Smentisco categorigamente che Martin non rientri nei piani del club. Chiaramente non è un momento positivo, ma come per tutta la squadra. Siamo dispiaciuti per l’espulsione contro il Bologna. Ha ricevuto la multa, come da regolamento, la pagherà e tornerà a disposizione. Con l’allenatore e col club non c’è alcun problema”.

