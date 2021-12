Jazz all'ultimo respiro, Gallinari non basta ad Atlanta

06-12-2021 07:08

Solo quattrovpartite nella notte NBA, con una sola di queste che riguardava i primi posti delle Conference.

Gli Utah Jazz consolidano il terzo posto ad Ovest (16-7) grazie all’emozionante successo sul parquet dei Cleveland Cavaliers: decisivo un ancora ispiratissino Donovan Mitchell, autore di 35 punti.

Partita palpitante al Rocket Mortgage FieldHouse: l’undicesimo ko della stagione non ridimensiona comunque l’ottimo cammino dei Cavaliers che, sempre sotto nel punteggio, avevano completato la rimonta nel quarto periodo, mancando però il sorpasso a 2″9 dalla fine per un errore di Darius Garland, comunque autore di 31 punti.

Spicca il ko a sorpresa di Washington, sconfitta a Toronto: la squadra di Unseld Jr. si arrende alla giornata di grazia di Pascal Siakam (31 punti e 6 rimbalzi) e incassa la decima sconfitta dall’inizio della stagione, che le impedisce di tenere il passo dei Bucks al terzo posto ad Est alle spalle di Nets e Bulls, reduci dal palpitante scontro diretto vinto da Chicago.

Perde ancora anche Atlanta, piegata in casa da Charlotte, trascinata dai 32 punti di Miles Bridges: bene Gallinari con 17 punti dalla panchina, ma non basta.

Ad Ovest invece sussulto dei Rockets che centrano la sesta vittoria consecutiva sconfiggendo i Pelicans e lasciando così alla squadra di coach Green l’ultimo posto della classifica, con 19 sconfitte in 26 gare: decidono i 23 punti a testa di Christian Wood e Eric Gordon, a New Orleans non bastano i 40 di Brandon Ingram.

I risultati della notte:

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 108-109

Toronto Raptors-Washington Wizards 102-90

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 127-130

Houston Rockets-New Orleans Pelicans 118-108

OMNISPORT