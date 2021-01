Kwadwo Asamoah è vicinissimo a ripartire dalla Serie A, dopo aver iniziato la stagione da svincolato. Ormai messa alle spalle la sua avventura all’Inter, il ghanese è pronto a dire di sì al Cagliari.

Il laterale ex anche di Udinese e Juventus potrebbe sbarcare in Sardegna già nel corso della giornata di lunedì. Il protocollo in tempo di pandemia prevede che svolga innanzitutto i test anti Coronavirus, per poi effettuare le visite mediche.

OMNISPORT | 24-01-2021 20:53