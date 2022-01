Cagliari, Baselli: "Fisicamente sto bene, a disposizione di Mazzarri"

27-01-2022 12:03

Le due vittorie trovate in rimonta contro Sampdoria e Bologna hanno ridato chance di salvezza al Cagliari di mister Mazzarri. La corsa è ancora molto lunga, ma adesso Venezia e Sampdoria distano solo due e tre punti dai sardi.

Il pareggio casalingo contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato ha permesso ai rossoblu di rosicchiare un altro punticino e adesso si cerca di guardare con più ottimismo alla dura trasferta che attende l’11 isolano dopo la sosta. Il Cagliari sarà infatti ospite dell’Atalanta, ma a dare una mano alla squadra di Mazzarri ci sarà anche il nuovo acquisto Baselli.

Il centrocampista è sbarcato a Cagliari questa mattina dove sta per effettuare le visite mediche e poi mettersi a disposizione di Walter Mazzarri in vista della seconda parte di stagione. Baselli, che arriva dal Torino, firmerà un contratto fino a giugno con opzione.

“Sono molto contento di essere qui, la squadra sta reagendo. Fisicamente sto molto bene, sono a disposizione della squadra. Mazzarri non l’ho ancora sentito, ma ci sarà modo”, ha detto Baselli.

